Wat heeft Samantha (Barbie) met haar gezicht gedaan?

Samantha de Jong verscheen in 2010 voor de eerste keer op televisie in de realityserie Oh Oh Cherso over een groep Haagse jongeren die helemaal los gingen in badplaats Chersonissos op het Griekse eiland Kreta. Op dat moment was begin twintiger Barbie nog in originele staat. Maar in alle vervolgseizoenen en zogenoemde spin-offs waarin Samantha centraal stond, werd menig bezoekje gebracht aan schoonheidssalons en klinieken voor plastische chirurgie.