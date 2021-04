‘Wat is er aan de hand met Fidan Ekiz en Renze Klamer?’

Tv-columniste Angela de Jong en mediaverslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken bespreken onder meer deze vragen in de nieuwe mediapodcast van het AD. Dit alles in goede banen geleid door presentator Manuel Venderbos.



Ze komen terug op de onthullende column van Angela de Jong waarin ze schrijft dat de NPO een nieuwe weg in is geslagen. De oude kijker is niet meer welkom en de doelgroep 20-49 jaar is heilig verklaard. De tv-columniste stelt vraagtekens bij programma's als Tik ‘m aan, Showcolade en Dino’s Bezorgservice voor die groep. ,,Met shows als die van Jandino en Showcolade denkt de NPO dat de jonge kijker hersendood is!", stelt ze.



Liever luisteren via Spotify of iTunes? Dat kan!