Wat Karskens heeft met de NOS, heb ik met Dreetje Hazes en Gordon

Minister Slob heeft de nieuwe omroepen Zwart en Ongehoord Nederland officieel toegelaten tot het publieke bestel. Nee, niet afhaken nu, ik weet dat dat geen nieuws is. Iedereen met twee of meer twee hersencellen twijfelde geen seconde over wat de minister ging besluiten over deze aspiranten. Zodra de benodigde 50.000 leden binnen waren, ging hij ze heus geen strobreed meer in de weg leggen. Ze passen immers allebei naadloos in de tijdgeest. Bedenk eens wat voor tumult er was ontstaan als hij aanhangers van Forum van Democratie níet en een club die opkomt voor zwarte mensen wél had toegelaten. Of andersom.