Wat Rowan zei in Married at First Sight dat willen vrouwen horen in plaats van 'geil broekje’

Ook isla pastilles en Renault stoppen met sponsoren The Voice

Na T-Mobile stoppen ook isla pastilles en Renault als sponsor van The Voice of Holland vanwege de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. ,,Op basis van alle berichtgeving de afgelopen dagen rondom The Voice of Holland hebben wij besloten de sponsoring van dit programma per direct stop te zetten”, laat isla vandaag weten.

17 januari