Wat weet u van... het succes van de tv-quiz?

Om in de zogeheten lineaire of traditionele televisiewereld te kunnen concurreren tegen Netflix, Videoland en YouTube, zien zenders zich gedwongen meer uit te pakken met ‘onmisbare’ tv-evenementen als The voice of Holland, Wie is de Mol? en sportwedstrijden. Want ‘die ervaar je liever met z’n allen tegelijk’. Quizzen vallen niet direct in die categorie en toch trekken die, juist ook nú, veel kijkers.



,,Seminars en workshops beginnen ook vaak met een quizvraag om de aandacht van het publiek te trekken’’, zegt producent en gameshow-expert Julien Bracco Gartner van EndemolShine, verantwoordelijk voor onder meer Eén Tegen 100, The Wall, De Weg naar het Miljoen en Miljoenenjacht. ,,Het is een leuke manier om op laagdrempelige wijze kennis over te dragen. Als je met iemand anders in de ruimte zit, kun je een beetje opscheppen. ‘Oh, die vraag wist ik wél’! Maar ook in je eentje werkt het: je meet je eigen krachten aan die van de kandidaten.’’



Bovendien beweert Bracco Gartner dat het genre wel degelijk urgentie heeft. ,,Je wilt het tóch zien en ondergaan op het moment dat het wordt uitgezonden. Denk aan een puzzel in de krant. Je bent sneller geneigd een verse te maken waar je nog een prijsje mee kunt winnen, dan die van een week terug. En ik neem veel programma’s op, maar als ik De slimste mens (dagelijks op NPO 2, red.) wil zien en die van gisteren heb gemist, kies ik in plaats van terugkijken toch voor de aflevering van vanavond.’’