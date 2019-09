Waylon bekent: Ik deed af en toe een klusje voor een drugsdealer

Nu Edwin Evers weg is, brokkelt Radio 538 langzaam af

21:28 Jarenlang was Radio 538 onbetwist marktleider, maar sinds dit jaar moet de zender het doen zonder de ongekroonde koning van de radio: Edwin Evers. En dat is te merken aan de luistercijfers. In de meest recente meting is te zien dat het koninkrijk van het hitstation langzaam afbrokkelt. Het marktleiderschap in de algemene doelgroep is inmiddels overgegeven aan Radio 2 en in de commerciële doelgroep (20-49 jaar) wordt Radio 538 in de nek gehijgd door Qmusic.