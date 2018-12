Waylon dreigt Voice-regels te schenden na powerbattle met ‘pleurisnummer’

Extra voorstel­lin­gen door succes Peter Pannekoek

21 december Er zijn extra voorstellingen bijgeboekt van Later was alles beter, de nieuwe avondvullende show van cabaretier Peter Pannekoek. Zijn tweede voorstelling, die onlangs in première ging, kreeg zeer lovende recensies zodat er in veel theaters al geen kaartjes meer te krijgen zijn. Ook in het seizoen 2019-2020 komen er extra shows bij van Pannekoek, maakte impresariaat Breijwerk bekend.