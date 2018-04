Waylon en Bibi Breijman verwachten eerste kindje

,,Een baby", glundert de 26-jarige Bibi op haar YouTube-kanaal. ,,Ik vind het moeilijk om uit te spreken, omdat ik het al die maanden verborgen moest houden. Logisch natuurlijk, want je wil niet dat iedereen het weet."



Bibi vertelt in de video wel 'een beetje misselijk te zijn'. ,,Een beetje is zacht uitgedrukt, dus ik ben ook in het ziekenhuis geweest enzo." Ze heeft besloten het nu naar buiten te brengen, omdat ze anders bang was dat het op een andere manier zou uitlekken. ,,Ik wilde jullie het gewoon heel graag zelf vertellen."



Waylon en Bibi zijn sinds eind vorig jaar een setje. Het stel ontmoette elkaar tijdens de opnames van het RTL4-programma It Takes 2, maar de vonk sloeg pas over tijdens de repetities voor Waylons concert in Ahoy. Daar trad Bibi op als gastartiest.