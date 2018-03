Waylon in top 10 meest bekeken songfestivalnummers

videoVan de 43 landen die in mei deelnemen aan het Eurovisie Songfestival, is het Waylon gelukt in de top 10 van de meest bekeken nummers van de afgelopen maand te belanden. De zanger haalde met zijn rocknummer Outlaw In 'Em de zevende plaats.