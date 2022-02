Waylon in tranen aan tafel bij Beau over The Voice: ‘Misschien ben ik gewoon een naïve lul geweest’

Waylon neemt het zichzelf kwalijk dat hij nooit op de hoogte is geweest van het seksueel overschrijdende gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland . De zanger gaf vanavond voor het eerst op televisie emotioneel een reactie op alle perikelen rond de talentenjacht.

Waylon zat vanavond samen met twee deelnemers van het afgelaste seizoen aan tafel bij Beau om het te hebben over hoe zij ‘gedupeerd’ zijn door het opschorten van het programma. Toch is Beau van Erven Dorens eerst benieuwd naar een eerste reactie van Waylon, omdat hij zich daar tot nu toe niet op tv over had uitgelaten. Vrijwel direct wordt de zanger emotioneel.

,,We hebben in dit verhaal slachtoffers en gedupeerden. Wij zitten hier aan tafel als gedupeerden en wachten maar eventjes. Het moet nu primair gaan om de slachtoffers”, vertelt Waylon. ,,Alle ruimte moet er voor die mensen zijn om in alle veiligheid en openheid hun verhaal te kunnen doen, want Jezus, er is nog al wat gebeurd“, vervolgt de zanger met tranen in zijn ogen.

Naïve lul

Waylon neemt het zichzelf vooral kwalijk dat hij nooit iets gemerkt van de dingen die achter de schermen gebeurden. ,,Als het dus blijkbaar zo aan de oppervlakte heeft gelegen, en ik heb dat gewoon niet ervaren. Misschien betekent dat gewoon dat ik een naïve lul ben en daar gewoon lekker m’n werk kom doen.’’ Hij voelt zich schuldig dat hij ook voor zijn eigen kandidaten ‘ook niet in staat kon zijn hen een veilige plek te bieden’.

Ook wil de zanger graag iets toevoegen aan de discussie over of er wel of geen misbruik wordt gemaakt van machtsposities achter de schermen. ,,Iedereen binnen The Voice heeft een machtspositie. Van de visagist tot de persoon die jou de koffie komt brengen of tot de muzikaal leider, iedereen. In die positie heb je een verantwoordelijkheid, en heb je met je poten én met je woorden van iemand af te blijven.’’

