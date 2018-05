Waylon in video tegen AD: You fucked up!

videoWaylon boycot het AD en verklaart Stefan Raatgever, de popverslaggever van deze website, tot ‘outlaw’. In Portugal is een impasse ontstaan tussen de vertegenwoordiger van Nederland op het Eurovisie Songfestival en de journalist. Ook videoverslaggever Noël van Hooft van het AD moet het ontgelden, blijkt uit zijn laatste bijdrage. De Telegraaf ondergaat dezelfde behandeling . Wat is er aan de hand?

,,We ervaren weinig steun van het AD en er komt alleen maar venijn uit de pen van jullie medewerker Stefan Raatgever'', zegt manager Paul Brinks namens Waylon. ,,Jullie zijn niet trots op Waylon en dat is heel jammer. Daarom laten we dit nu gaan en praten niet meer met het AD…'' Wat zegt Stefan Raatgever?

Je suggereert in je column vanochtend dat er meer speelt dan wrevel over de toon van je verhalen. Wat is er nu écht gebeurd?

Stefan Raatgever: ,,Het leek aanvankelijk terug te gaan op een meningsverschil met een van Waylons twee managers rond de bekendmaking van zijn naam voor het Songfestival. Dat dateert al van oktober vorig jaar en is inmiddels bijgelegd. Zand erover. We gaan weer samen verder, vonden we allebei. Waylon kwam daar vorige maand bij een Eurovisie-evenement in het Amsterdamse Afas Live, meteen op terug. ‘Een conflict met haar is een conflict met mij’, klonk het. En ik was hem ‘een excuus schuldig’. Dat ging naadloos over in zijn mening over mijn berichtgeving die alleen maar uit ‘zuur’ zou bestaan. Zo kijkt hij dus naar de situatie: verslaggeving rond het Songfestival moet te allen tijde positief zijn.''

Heeft hij daar niet een punt?

,,Waylon zit hier (in Lissabon) in een soort snelkookpan, alles voor volk en vaderland. Uit menselijk oogpunt snap ik hem heus wel. Maar laat ik dan de vergelijking maken met het Nederlands elftal. Natuurlijk hoopt iedereen dat ze winnen, maar als iets niet deugt aan het spel, moet dat wel geschreven kunnen worden. Trainers lezen dat ook, maar staan de pers vervolgens gewoon weer te woord.''

Volledig scherm © AD

Waarom moest je die column eigenlijk schrijven?

,,Het is deels transparant willen zijn én je geeft de reden aan waarom we geen interviews met Waylon kunnen brengen deze dagen. Iets wat de lezer wel van ons gewend is.''

Had je vorige maand niet gewoon even stevig moeten slikken en omwille van de positieve Songfestivalkoorts Waylon de hand moeten schudden?

,,Daar heb ik zeker even aan gedacht ja, juist ook voor de lezers van de website en de krant. Maar ik kan mezelf echt niets verwijten. Het zou niet kloppen als ik hem wél de hand had geschud.''

Hoe is het om zonder toegang tot Waylon dit mega-evenement te moeten verslaan?

,,Best lastig. Omroep AVROTROS (die het Songfestival uitzendt) verbiedt mij niet naar bijeenkomsten van de Nederlandse delegatie te gaan, maar noemt het wel ‘onverstandig’. Daar voldoe ik dan maar aan. Ik loop wel informatie mis. Maar ik kan ook met wat meer afstand over het Songfestival schrijven en beter om me heen kijken. Er gebeurt hier zo ontzettend veel!''

Heb je een hekel aan Waylon?

,,Absoluut niet! Ik vind het een geweldige artiest, vind hem oprecht een van de beste stemmen van dit Songfestival en schreef ook altijd lovend over zijn albums. Ik vind alleen dat hij van de vijf gespeelde nummers in De Wereld Draait Door voor de verkeerde heeft gekozen. Daarnaast heeft hij een ontzettend moeilijke podiumact om hem heen gebouwd. Hij had het veel beter sober op zichzelf gericht kunnen houden. Journalisten moet je niet verwarren met schrijvende fans die hier in Lissabon ook geaccrediteerd zijn. Ik ben geen fan, maar een journalist, of een kritisch supporter zo je wilt.''

Quote Ik ben geen fan, maar een journalist, of een kritisch supporter zo je wilt Stefan Raatgever

Volledig scherm © ANP

Was je eerder niet onnodig hard voor Outlaw in ‘Em?

,,Ik heb volgens mij duidelijk opgeschreven dat ik het een goed nummer vind, maar ongeschikt voor het Songfestival. Zeker als je ziet wat hij nog meer op zijn laatste album (The World Can Wait) beschikbaar heeft. Voor rockmuziek is de doelgroep echt te klein. En Waylon roept steeds dit keer te willen winnen.''

Wat heb je gedaan om het weer goed te krijgen tussen jullie?

,,Ik heb héél vaak geprobeerd met hem aan tafel te komen. Dat werd vóór het Eurovisieconcert in Afas Live al afgeketst. Daarna probeerde ik het weer. Het antwoord: ‘Nee, want je had het daar al kunnen oplossen’. Vanochtend heeft het AD met het management een laatste ultieme poging tot verzoening gedaan. Maar de boodschap is helder: ‘het is echt klaar’. Ja, dan houdt het gewoon op.''

Ben je boos op Waylon?

,,Nee, waarom zou ik. Ik blijf met genoegen in zijn zalen staan. Maar ik kijk wel met verbazing naar hoe hij zich buiten het podium opstelt. Het is gewoon jammer en volgens mij niet nodig. Douwe Bob had twee jaar geleden ook wel wat kritiek, maar daar zag hij wel de humor van in. Zo kan het ook. Waylon kan niet tegen kritiek, dat is duidelijk.''

Het AD heeft besloten het filmpje met Waylons uitbarsting online te plaatsen. Vind je dat niet een beetje stemmingmakerij?

,,Ik denk dat hij daarin zelf het beste uitlegt wat hem dwarszit…ongefilterd.''

Volledig scherm © ANP Kippa

Telegraaf-verslaggever Richard van de Crommert reageert:

,,Van Waylon wisten we natuurlijk al dat hij weerbarstig was. AVROTROS wist dit ook. Ik weet nog dat ik vorig jaar, bij het Songfestival in Kiev, we stonden op het dak van het hotel waar de Nederlandse delegatie zat, de mensen van AVROTROS hoorde praten over wie er in 2018 op het lijstje zou kunnen staan. Waylon werd genoemd, maar direct afgeserveerd. De ervaringen die de omroep in 2014 met hem had waren tergend. 'Die nooit meer. Hij is onhandelbaar', hoorde ik roepen.

,,Maar de AVROTROS kende ook de gedrevenheid van de populaire zanger, dus ik denk dat ze daarom toch met hem in zee zijn gegaan. Maar nu blijkt voor de zoveelste keer dat hij slecht tegen kritiek kan. Maar de aanwezige pers wil ook gewoon dat Nederland hoog scoort op het Songfestival, Waylon ziet het steeds als een persoonlijke aanval. Wat hij niet wil zien, is dat we kritiek leveren omdat we ook het beste willen op het Songfestival.

,,Hij ging voor de winst en ziet nu het tegenovergestelde gebeuren. Zijn idee voor de act is niet met slingers en ballonnen ontvangen en het lijkt erop dat de pers daarvoor moet boeten. Het is een controversiële act. De wilde dansers bij deze act zijn echt een merkwaardige keuze, maar Waylon lijkt alleen te willen worden aanbeden. Een boycot van de pers is nooit de oplossing.''

Hier onder reageert Wayon via zijn Instagramaccount: