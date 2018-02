Waylon is totaal niet nerveus voor reacties op Songfestivallied

,,Ik ben dicht bij mezelf gebleven'', vervolgde hij. ,,Ik denk dat dat het beste werkt en ik denk dat het gelukt is. Ik hoop dat het gelukt is.''



Waylon maakt het nummer op 3 maart bekend. In de week voor de bekendmaking is de zanger vijf dagen achter elkaar te gast in DWDD. Daar laat hij de laatste vijf songs horen, waaruit de uiteindelijke keuze is gemaakt. Op welke avond hij het gekozen nummer ten gehore brengt, blijft echter geheim.



Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats op 8, 10 en 12 mei in Lissabon in Portugal. Op 10 mei doet Waylon mee in de tweede halve finale. Dan wordt duidelijk of hij de grote finale op 12 mei haalt.