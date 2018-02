Waylon kiest zelf voor Eurovisie-liedje wegens wegstemmen Voice-kanon Kimberly

Waylon schoof vanavond voor het eerst aan bij Matthijs van Nieuwkerk om één van zijn mogelijke Songfestivalliedjes ten gehore te brengen. De komende vier dagen presenteert de zanger zijn andere nummers. Toen presentator Matthijs vroeg naar de reden van deze opzet, maakte Waylon duidelijk dat het Nederlandse publiek niet capabel genoeg is om wijs te stemmen. ,,Kimberly werd weggestemd en diezelfde avond, toch pissig, heb ik toch maar besloten dat ik zelf ging kiezen."



Topfavoriet Kimberly werd gezien als de grote winnares van The Voice of Holland, maar moest tot grote verbazing van de juryleden haar biezen pakken in de halve finale. ,,Dit is niet gek, dit is gewoon idioot", reageerde Anouk verbouwereerd.