Waylon komt met december-concertreeks in Utrecht

‘EIN-DE-LIJK mogen we weer!!!’, schrijft Willem Bijkerk, zoals hij echt heet, onder een aankondigende foto. “We gaan de laatste donkere dagen van het jaar met jullie vieren en dat zullen we op een bijzondere manier doen... Een toast op een allerminst merkwaardig jaar!’



Kaarten zijn te koop via de website van het Scala Theater, dat zich in de Jaarbeurs in Utrecht bevindt. Ook Rob de Nijs, Suzan & Freek en André Hazes treden op in het coronaproof theater.