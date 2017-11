'Waylon namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival'

Voor wie dan nog twijfelt of het om Waylon gaat: in de video duikt ook zijn zwarte cowboyhoed op die hij droeg tijdens zijn songfestivaldeelname met The Common Linnets in 2014. Grote namen als Dotan, Martin Garrix, Jacqueline Govaert, Chef’ Special of Kensington werden eind vorige maand al uitgesloten. Deze week zong de naam van Within Temptation-zangeres Sharon den Adel rond.



,,Geen Sharon, maar Waylon naar het Songfestival. Een van Nederlands beste stemmen naar Lissabon'', concludeert onze muziekverslaggever Stefan Raatgever.



Waylon veroverde in 2014 in Kopenhagen samen met Ilse DeLange als The Common Linnets de tweede plaats met Calm After The Storm. Het is onbekend of de zanger, die eigenlijk Willem Bijkerk heet en zichzelf vernoemde naar zijn idool Waylon Jennings, mogelijk opnieuw een duo vormt. Hij brak in 2009 door en scoorde onder meer hits met Wicked Way en Happy Song. In 2005 nam hij samen met Rachel Kramer als het duo Rachel & Waylon deel aan de voorronden van het Nationaal Songfestival met het nummer Leven als een beest.