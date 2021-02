Waylon over wegsturen Voice-favorieten: ‘Misschien maak ik keuzes die mensen niet begrijpen’

De coach noemt Sezina een ‘geweldig talent’ met een ‘stem waar we allemaal van onder de indruk zijn’. Toch is ze er nog niet klaar voor, meent hij. ‘Ik gun haar een toekomst gevuld met goud en platina en aan de reacties te zien hoeft ze zich daar geen zorgen over te maken. Toch? Wat ik haar vooral gun is dat ze een meisje van 16 kan zijn en zich even los kan wrikken van alles wat er van haar verwacht wordt, want aan die verwachting kan ze naar mijn mening nog niet voldoen.’