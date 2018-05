Waylon snerpend goed in Lissabon

Generale repetitie

Vanavond zingt Waylon zijn Outlaw in 'Em tijdens de generale repetitie. Dit is tevens het optreden waarop de leden van de vakjury’s hun beoordelingen baseren. In de Nederlandse vakjury hebben dit jaar Rick Vol (vader OG3NE), radiodirecteur Rob Ester, zangeres Lesley van der Aa, producer Arno Krabman en Within Temptation-frontvrouw Sharon den Adel zitting.



Morgenavond is de live uitgezonden halve finale. Als bookmakers gelijk krijgen, kwalificeert Waylon zich daarvoor. Zij schatten hem in de finale in op een 20ste plek.