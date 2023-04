Waylon vindt dat Voice-ster Julia iedereen ‘naar school stuurt’, maar ze wint Better than ever niet

Met video'sVoormalig The Voice of Holland -winnares Julia van der Toorn (27) heeft donderdagavond diepe indruk gemaakt op Waylon in de finale van Better than ever . Hoewel hij zei dat de zangeres alle andere deelnemers met haar ‘ongekende klasse’ als het ware ‘naar school stuurde’, won ze uiteindelijk niet. Die eer ging naar de jongste vocalist in de RTL 4-show.

Oops!... I did it again zong Julia van der Toorn in 2013 bij haar blind audition in het vierde seizoen van The Voice. Haar optreden met het poplied in een gitaarjasje werd één van de meest memorabele bij het programma, dat ze ook nog won. Tien jaar later leek de cirkel rond te worden in Better than ever, de show waarin oud-deelnemers van talentenjachten vertellen hoe het nu met ze gaat. Want dat winnen leek ze ‘again’ te gaan doen.

Julia, tegenwoordig ook bekend met haar tweede voornaam Julia Zahra, hield aan haar Voice-succes allerlei optredens over. Maar dan stond ze wel zonder band te spelen, soms in een hoekje van een bedrijfsfeest. In 2015 deed ze ook mee aan Beste zangers, maar groot hitsucces in Nederland bleef uit. Dat was in het buitenland wel anders.

Eenzaam na dood moeder

Voor collega Jan Keizer zong ze in de NPO 1-show Just an illusion, een lied van zijn band BZN uit 1983. De video op YouTube werd 29 miljoen keer bekeken en bleek vooral aan te slaan op Fiji, waarna haar versie ook werd opgepikt op omringende eilandjes, evenals in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze kon er zelfs op tournee, vertelde Julia vorige week in de reguliere uitzending.

Eén ding stak: doordat het succes te danken was aan een cover, voelde het niet echt ‘van haar’. Maar muziek is voor haar nog altijd van levensbelang, vertelde Julia. De zangeres, geboren in het Amerikaanse Indiana en na adoptie opgegroeid in Bussum, heeft zich vaak eenzaam gevoeld. Bijvoorbeeld nadat haar Nederlandse moeder overleed toen ze pas negen jaar was, of onlangs nog na een relatiebreuk. Muziek helpt dan.

Ironisch genoeg zong Julia bij Better than ever vorige week weer een cover, zoals alle deelnemers: No woman, no cry. In de show zijn er geen jury of publieksstemmen, maar bepalen de deelnemers wie het meest ‘better than ever’ is. De collega’s kozen niet voor Julia, maar dankzij een ‘wildcard’ van mentor Waylon stond ze donderdag alsnog in de finale.

Natte ogen

Daar zong ze Home again van Michael Kiwanuka, terwijl Waylon met vochtige ogen genoot. ,,Dit is zo goed, niet normaal’’, zei hij tegen presentator Martijn Krabbé. ,,Zo muzikaal, alsof je een plaatje opzet.’’ Na het optreden kwamen meer superlatieven, zagen 574.000 kijkers. ,,Dit is van zo’n klasse’’, sprak Waylon de immer nuchtere Julia toe. ,,Je brengt ons allemaal naar school. Er gebeurt zoiets bijzonders. Het is zo jammer dat we dat niet vaker horen, het is een ongekende klasse in dit land.’’

De collega’s kozen haar uit voor de laatste fase van de finale, een duet met Waylon. Ook dat maakte indruk, dus de winst leek in zicht. Maar nee: ook zanger Vinchenzo Tahapary (23), bekend van The Voice Kids (2012) en The Voice of Holland (2017), mocht met hem in duet. Hun versie van How come, how long was voor de professionals zo mooi dat ze hem tot winnaar kroonden. De zanger krijgt 25.000 euro om te besteden aan zijn carrière. Hij gaat er onder meer een clip mee opnemen.

