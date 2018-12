Waylon volgend jaar weer in Ahoy, maar dan met eigen Top 1000

Voor de show op 29 november 2019 stelt Waylon zijn eigen ranglijst samen, aangevuld met suggesties van zijn publiek. ,,We kunnen het breder trekken. Ik zit volgend jaar niet meer vast aan duizend liedjes. Het kwam steeds vaker voor dat de lijst die als basis diende voor de Top 1000-shows beperkingen met zich meebracht. Het is een vrij ruige lijst, met veel rock-'n-roll. Daar willen we wel eens van afwijken", zegt Waylon, die bijvoorbeeld ook graag Kleine Jongen van André Hazes in zijn eigen Top 1000 wil opnemen.



De zanger zong Kleine Jongen vorige maand ook al voor zijn collega-juryleden in The voice of Holland. ,,Wat ik bijvoorbeeld mis in de lijst zijn Hollandstalige hits, van bijvoorbeeld André Hazes en Robert Long. Ik vind Hazes te gek. De Top 1000 beslaat vooral rockhits en daarmee beperk ik mezelf behoorlijk. Ik wil voortaan een compleet palet van de muziek laten horen. Elk radiostation heeft een eigen lijst, alle reden dus om onze eigen lijst uit te brengen.”



Ook de bezoekers van het concert hebben invloed op het repertoire. Iedere bezoeker die ooit een Top 1000-concert heeft bezocht, mag een suggestie aandragen.