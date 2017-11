Waylon: Vrouw achter het fornuis? Fucking gelul

Dat zijn collega Ali B in The Voice of Holland regelmatig grapt over zijn relatiestatus, wil niet zeggen dat dat klopt. Waylon is, zo benadrukt hij ten eerste, monogaam. ,,Kijk naar de afgelopen tien jaar en je ziet dat ik veelal vaste relaties heb gehad. Die gingen niet uit omdat ik vreemdging of behoefte had aan een andere vrouw.'' Waaraan het dan lag? ,, Ik denk dat het in veel gevallen misging omdat mijn vriendinnen zich minderwaardig voelden. Ik kan dat gevoel niet beter maken.''



Ook geeft de deelnemer van het Eurovisie Songfestival toe dat hij graag geld uitgeeft aan huizen, auto's en kleding omdat hij 'graag deelt'. Hij wil dan ook niet worden gezien als een 'ouderwetse lul'. ,,Die wil dat zijn vrouw achter het fornuis staat. Fucking gelul. Dat verwacht ik totaal niet van mijn vrouw. Ik wil dat ze iets doet wat voor haarzelf enorm bevredigend is. Zodat het weegschaaltje aan het einde van de dag in balans is als we elkaars dag doornemen.''