We kijken steeds minder tv

foto's Prinses Charlotte poseert op haar eerste schooldag

17:41 Prinses Charlotte van Cambridge, de tweejarige dochter van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine, is vandaag voor het eerst naar school gegaan. De koninklijke peuter straalde op de trappen van Willcocks Nursery School in Londen, in een donkerrood jasje en lichtroze sjaal. Voor de gelegenheid kreeg ze een rood lintje in haar haren en een roze rugtas om.