We zijn er bijna! is terug, vanaf de Nederlandse camping: ‘We hielden rekening met pottenkijkers’

Waar ze normaal gesproken in het buitenland in relatieve anonimiteit kunnen opereren, vreesde We zijn er bijna!-regisseur Claudine Everaert er dit jaar vooraf voor dat er kluitjes pottenkijkers zouden opdraven. Want zet presentatrice Martine van Os op een camping, twee cameramensen erbij en een stoet kampeerders: dan hebben landgenoten direct door wat er aan de hand is. ,,Logisch, na tien jaar op tv en zo’n twee miljoen kijkers per aflevering. Maar dan staat er een groep mensen te kijken naar hoe wij een groep mensen volgen. Dat leek me wel ingewikkeld”, zegt Everaert. ,,Het gebeurde ook, bij groepsactiviteiten als barbecueën of jeu de boules, maar dan namen de andere campinggasten een fotootje en vroegen we ze daarna weer verder te gaan. Dat deden ze ook, ja. Ze snapten het wel.”