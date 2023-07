Wederom smet op Amsterdamse Zomer, optreden André Hazes midden in nummer afgekapt

André Hazes had de grote afsluiter van de avond moeten zijn, maar na slechts een aantal nummers kwam al snel een einde aan het optreden. Er waren afspraken gemaakt met de gemeente dat de show tot 23.00 uur door kon gaan, maar door verkeerde planning kon Hazes pas veel te laat beginnen met zijn gedeelte van de show. De zanger gaf aan het begin van zijn set al aan dat hij een aantal nummers moest overslaan, maar midden in het nummer Leef werd de microfoon van Hazes uitgezet en betekende dat niet veel later het einde van de show.

Bezoekers van de Amsterdamse Zomer zijn niet te spreken van het abrupt einde van de avond. ‘Dat einde kon echt niet… Middenin het lied stopt alles ermee en er werd geen doei gezegd, niks. Het was net alsof de stroom uitviel’, laat iemand weten op Instagram. ‘Totaal niet professioneel. Zonde, want de avond verdiende beter’, schrijft een ander. ‘Respectloos naar Hazes. Die jongen staat daar en weet niet waar ie aan toe is’, voegt een andere bezoeker toe.

Kwartier eerder

De organisatie is inmiddels op de hoogte van de teleurstelling bij bezoekers. ,,De show liep uit en we willen vanavond weer een show, dus het einde was abrupt. Dat lag niet aan Dré’’, laat Bas Smit aan deze site weten. Om het optreden vanavond wel goed te laten verlopen start de show een kwartier eerder. ‘We willen uiteraard André het podium geven dat hij verdient en het spectaculaire einde vanavond helemaal af kunnen maken voor alle bezoekers’, valt te lezen op Instagram.

Al met al is Smit verder wel te spreken over de organisatie dit jaar. ,,Het was echt de meest geweldige avond ever. Alles wat vorig jaar misschien even mis ging was nu meer dan dubbel hersteld’’, waarmee hij doelt op de problemen met bij de drank- en eetfaciliteiten en uitstroom van mensen vorig jaar. ,,De show was spectaculair van A tot Z. Ik ben echt trots op ons team.’’

