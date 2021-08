Weduwe Chadwick Boseman brengt emotioneel eerbetoon aan haar overleden man

Black Panther-acteur Chadwick Boseman overleed op 28 augustus 2020 aan de gevolgen van darmkanker. Sindsdien zet zijn weduwe, Simone Ledward Boseman (30), zich in voor de organisatie Stand Up To Cancer. Die organiseerde afgelopen weekend een tv-uitzending waarin heel wat sterren - zoals Reese Witherspoon, Chris Evans en Paul Rudd - hun opwachting maakten. Ook Ledward Boseman was erin te zien. Zij zong ter ere van haar overleden echtgenoot een emotionele versie van het nummer I’ll Be Seeing You van Eddie Heywood.



Haar optreden werd voorafgegaan door een speech van acteur Anthony Anderson, bekend van Black-ish. ,,Velen onder ons waren ontzet toen we hoorden van Chadwick Bosemans tragische overlijden, nadat hij privé jarenlang tegen kanker vocht. De wereld verloor een ongelofelijke artiest en een echte held. Maar lang voordat hij een publiek figuur werd, was hij ook al een mens zoals jij en ik: een zoon, een broer, een oom, een neef, een vriend, een collega en een echtgenoot. Velen onder ons zijn maar al te vertrouwd met de wond die het overlijden van een geliefde veroorzaakt in de levens van zijn geliefden. Daarom zal Chadwicks echtgenote Simone een nummer brengen over leren leven met de realiteit van verlies en het vinden van een weg vooruit.”



Ledward Boseman bracht een gevoelig versie van I'll Be Seeing You en haar ogen waren zichtbaar vochtig. Naast haar stond een foto met daarop haar overleden echtgenoot die een arm om haar heen slaat.



Boseman vocht al sinds 2016 in alle stilte tegen darmkanker, maar vorig jaar maakte de familie bekend dat hij het niet had gered. ,,Hij overleed in zijn woning met z’n echtgenote en familie aan z’n zijde”, werd er bij het nieuws vermeld.