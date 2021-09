Weduwnaar Bibian Mentel heeft nieuwe liefde: ‘Zij heeft haar gestuurd’

Onderne­mings­ra­den akkoord met fusie RTL en Talpa

22 september De ondernemingsraden van RTL Nederland en Talpa staan achter de voorgenomen fusie van de twee mediabedrijven. Na het positieve advies van de personeelsvertegenwoordigers hebben de bedrijven definitief hun handtekening gezet onder de deal, die in juni werd aangekondigd. Voor de fusie is nog wel toestemming van markttoezichthouders nodig. RTL en Talpa verwachten dat het hele proces in de eerste helft van volgend jaar is afgerond.