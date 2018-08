Weer onderzoek naar seksueel misbruik door Hollywoodster Steven Seagal

Momenteel loopt er al een onderzoek naar de 66-jarige Seagal nadat eind januari twee aangiftes tegen hem waren gedaan door actrice Regina Simons en het Nederlandse model Faviola Dadis. De dames betichtten Seagal van respectievelijk verkrachting en aanranding. Inmiddels hebben meer dan tien vrouwen Steven Seagal beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur ontkent alle aantijgingen en zegt dat de vrouwen betaald zijn om over hem te liegen en dat ze geen enkel bewijs of getuigen hebben.



Regina Simons, een figurante die meespeelde in On Deadly Ground, beschuldigt de acteur ervan haar verkracht te hebben in 1993. Het Nederlandse oud-model Faviola Dadis stelt dat Seagal tijdens een auditie haar borsten vastpakte. Dat zou zijn gebeurd in 2002 in een hotel in Beverly Hills toen Faviola 18 jaar oud was. Seagals advocaat Anthony Falangetti stelt dat de verklaringen van de vrouwen 'volledig fictief zijn' en 'totaal zijn verzonnen'. Hij zegt dat de onwaarheden 'een slechte dienst bewijzen aan vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van echte smeerlappen'.