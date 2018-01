Weervrouw Onwuka en schaatser Uytdehaage gaan samen theater in

De Vakidioten zal te zien zijn in Amstelveen, Amsterdam, Amersfoort, Rijswijk, Almere, Dordrecht, Hoofddorp, Limburg, Deventer, Den Helder en Zwolle.

Voor Uytdehaage en Onwuka is het de eerste maal dat zij in het theater gaan optreden. Uytdehaage (41) won in 2002 op de Olympische Winterspelen twee gouden medailles, vestigde vier wereldrecords en hij was de eerste man ooit die de 10 kilometer onder de 13 minuten reed. Onwuka (42) presenteerde het weer op RTL4 en bij diverse regionale omroepen. Rick Moorman was eerder al te zien in de 'wisselvoorstelling' De Lulverhalen.