Weet jij wat deze emoji betekenen?

Hugh Grant ontkent deelname aan verfilming interview Andrew

Hugh Grant ontkent betrokken te zijn bij de verfilming van het BBC-interview met prins Andrew over zijn vriendschap met de Amerikaanse multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. ‘Ik heb er nog nooit van gehoord’, schrijft Grant vandaag in een tweet. Verschillende Britse en Amerikaanse media schreven eerder dat de kans groot is dat de Amerikaanse acteur de rol van de hertog van York op zich neemt.

14 juli