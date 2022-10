Wekenlange voorbereiding voor minuut op de rode loper: ‘Angela's jurk van Dior heeft een eigen agenda’

Onderzoeks­rech­ter begint met verhoren slachtof­fers The Voice

Slachtoffers in de zaak rond The Voice of Holland gaan zullen worden gehoord door de onderzoeksrechter. Dit bevestigt advocaat Sébas Diekstra na berichtgeving van Yvonne Coldeweijer. ,,Ik kan bevestigen dat in ieder geval één van mijn cliënten is opgeroepen om te getuigen bij de rechter-commissaris.”

