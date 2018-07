Welke bioscoopfilm haalt mensen deze zomer van het strand?

Harvey Weinstein pleit opnieuw onschuldig in misbruik­zaak

9 juli De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft zich vandaag voor de rechtbank in New York onschuldig verklaard ten aanzien van de nieuwe aanklacht die vorige week tegen hem is geformuleerd. Het gaat om een derde beschuldiging van seksueel misbruik, dit keer een vrouw die zegt dat ze in 2006 gedwongen werd tot orale seks.