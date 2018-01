Welke reclame verdient de Gouden Loekie 2017?

Foto's Max Verstappen pronkt met nieuwe vlam Dilara

17:59 Racewonder Max Verstappen (20) is tot over zijn oren verliefd op de Duitse studente Dilara Sanlik en iedereen mag het weten. Met de brunette aan zijn zijde poseerde de Formule 1-coureur afgelopen weekend voor de fotografen bij een feest in de Kitz Race Club in het Oostenrijkse Kitzbühel.