Wendy chilt op onbewoond eilandje en Victor Mids verkent oneindige kamer

Wendy van Dijk en dochter Lizzy liggen de hele dag op het witte zandstrand van Klein Curaçao, een onbewoond eilandje vlakbij Curaçao.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 21 Mar 2019 om 8:51 PDT

Illusionist Victor Mids droomt vannacht van een van de Infinity Mirror Rooms van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama. Zo'n ruimte die geen einde lijkt te kennen is zelfs voor Mids magisch.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@victor_mids) op 21 Mar 2019 om 9:23 PDT

Anna Nooshin deelt haar dagelijkse ergenisje: elke ochtend baalt ze van de donkere kringen rond haar ogen. Gelukkig voor de vlogster is er een make-upmerk dat haar probleem zo maar doet verdwijnen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op 21 Mar 2019 om 9:26 PDT

Kelly van der Veer stelt de vraag van de dag: moet die gele bikini mee naar huis of beter niet? Een van haar fans merkt op dat alles haar staat, zelfs een vuilniszak.

Is Yellow My Color? Yes or No? Tell me...🍌 #yellowbikini #inkedgirls #yellow #bikini 🐝 Een foto die is geplaatst door null (@kellyvanderveer) op 21 Mar 2019 om 3:51 PDT

Najib Amhali kickte ruim een halfjaar geleden af van drank, drugs en gokken. In onze Ochtend Show to go vertelde hij over het moment dat de knop omging. ,,Ik ben vader, ik heb een lieve vrouw en ik heb twee mooie kinderen. Daar is nog zo veel voor te doen.’’

🎥 @najib_amhali is terug! In De Ochtend Show to go heeft hij het over zijn verslavingen en hoe hij die heeft verwerkt in zijn nieuwe show. #deochtendshowtogo Een foto die is geplaatst door null (@deochtendshowtogo) op 21 Mar 2019 om 2:18 PDT

Dj Mia More, echte naam Roosje Kuizenga, viert de eerste lentedag en haar verjaardag. Of haar ex Rick Brandsteder haar een felicitatie-appje stuurt, is de vraag.

First day of spring and my birthday! 🌼🎈🎉 #feestje #springindelucht #bday Een foto die is geplaatst door null (@djmiamore) op 21 Mar 2019 om 4:22 PDT

Daphne Deckers kan volgens sterrenvisagist Leco van Zadelhoff werkelijk alles hebben. Zo was ze ooit ‘seventies vamp’ inclusief de nodige glamour.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 21 Mar 2019 om 1:56 PDT

Barbara Sloesen heeft haar bananenpyjama aangetrokken voor een ietwat karig doosontbijtje op bed.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@barbarasloesen) op 21 Mar 2019 om 2:18 PDT

Rossana Kluivert, de vrouw van Patrick Kluivert, gaat elke drie maanden door een spannende periode als ze voor een check-up naar het ziekenhuis moet. Rossana kreeg in 2013 de diagnose lymfeklierkanker, vorig jaar werd ze geopereerd aan borstkanker.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@rossanakluivert) op 21 Mar 2019 om 3:55 PDT

Geraldine is met een vriendinnetje in een Oostenrijks Alpendorpje, waar ze haar glimlach niet meer van haar gezicht krijgt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@geraldine_kemper) op 21 Mar 2019 om 4:23 PDT

Het is feest bij Saar Koningsberger thuis. Vriendlief Martijn viert vandaag zijn verjaardag. ,,Happy birthday mijn grote liefde, allerliefste en beste papa en life buddy! Ik hou oneindig veel van jou en verheug me elke dag weer op de rest van ons leven samen..’’, plaatst ze onder een schattige foto van zichzelf, haar vriend en dochtertje Scottie samen in bed.

Happy birthday mijn grote liefde, aller liefste en beste papa en life buddy! Ik hou oneindig veel van jou en verheug me elke dag weer op de rest van ons leven samen.. 💥♥️💥 Een foto die is geplaatst door null (@saarkoningsberger) op 21 Mar 2019 om 0:52 PDT

Victoria Koblenko is vanochtend aangevallen door haar eigen peperdure kartelmesje van Japans staal. Ze verwondde haar ringvinger flink en moest zich voor meerdere hechtingen naar de eerste hulp haasten. ,,Koester je ringvinger! Might come in handy one day’’, geeft ze haar volgers als tip mee.

Gisteren ging ik testen hoeveel hechtingen m’n ringvinger kan hebben. Ken je dat als je op een onbewaakt moment gekke gedachtes krijgt: goh, is al een tijdje geleden dat ik op de eerste hulp ben geweest. En een volgende dag uit t niets opscheppen over hoe duur en scherp je nieuwste karteltjes mes is van Japans staal ? Les: filter je gedachten en koester je ringvinger! Might come in handy one day 𗀔 Вчера в травмпункте считала сколько швов поместятся на палец 𗀔 Een foto die is geplaatst door null (@vkoblenko) op 21 Mar 2019 om 0:21 PDT

Normaal gesproken verbergt Art Rooijakkers zijn tatoeage onder nette blouses en jasjes, maar tijdens Throwback Thursday blikt de RTL-presentator terug op de tijd dat hij in een van zijn duizend hemdjes lachend in een festivaltentje lag.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@deechteartrooijakkers) op 20 Mar 2019 om 23:39 PDT

Voetbaltalentje Shane Kluivert is zijn dag begonnen met een dansje voor zijn goede vriend: kat Boots.

Friends 🐱🐯 Een foto die is geplaatst door null (@shanekluivert) op 21 Mar 2019 om 0:12 PDT

Rafael van der Vaart gaat alweer drie jaar lachend door het leven met zijn Estavana. Deze week werd bekend dat het stel samen een huis in Arnhem heeft gekocht.