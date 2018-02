Johnny moddert maar wat aan en Wendy's leven weer op rolletjes

Jan Kooijman heeft eindelijk ontdekt waar hij op lijkt: een briesend paard. Zoek de verschillen, vraagt hij zijn volgers.

Zoek de verschillen.. Een foto die is geplaatst door null (@jankooijmagram) op 27 Feb 2018 om 4:34 PST

De bijna altijd vrolijke stylist Fred van Leer had al wat permanente huidtekeningen, maar er was kennelijk nog genoeg ruimte voor iets nieuws: in dit geval een verliefd kijkende panter met enorme wimperextensions.

Mijn nieuwe liefde ....... #pantertttttttt #wezullendoorgaan Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 27 Feb 2018 om 2:48 PST

Wendy van Dijk zorgt vandaag voor enige onrust met een ietwat raadselachtige Instagrampost. Op een foto is ze zoevend op een skateboard te zien met daarbij de cryptische tekst 'alles loopt weer op rolletjes bij ons'. Was er soms iets aan de hand bij Wendy thuis? Haar man liet onlangs weten na ruim twee decennia te stoppen bij RTL.

Alles loopt weer op rolletjes bij ons. 🔥💥 Hoe verloopt de week tot nu toe bij jullie? Een foto die is geplaatst door null (@wendyonlinenl) op 27 Feb 2018 om 3:10 PST

Johnny de Mol heeft weer een zacht babyhuidje, omdat hij zich op het strand van de Dode zee volsmeerde met zoute en heilzame blubber. Hij is bezig met opnamen voor het door hem gepresenteerde programma De Reis Van Je Leven waarin mensen die niet lang meer te leven hebben een droomreis maken. De Dode zee ligt op de grens van Jordanië, de Westelijke Jordaanoever (deel van de Palestijnse gebieden) en Israël.

Waarom sla ik altijd zo’n modder figuur?!? 🙌🏻😎🇯🇴💦 #dodezee #veelzout #modder #reisvanjeleven #bigluckydick #tvopnames Een foto die is geplaatst door null (@johnnydemolofficial) op 26 Feb 2018 om 8:34 PST

Patty Brard voelt zich weer fris en fruitig dankzij haar goede vriendin en medium Anneke Klaassens die haar instraalde met wat positieve energie.

Wat een energieke dag met mijn lieve vriendin @annekeklaassens #familieopstellingen #medium #energie #liefde #instagram #instagood #vierhandenopeenbuik #bnnvara Een foto die is geplaatst door null (@pattybrard) op 26 Feb 2018 om 12:37 PST

Romy, de echtgenote van Arie Boomsma, heeft een fraaie zwartwitfoto gedeeld waarop te zien is hoe zij borstvoeding geeft aan hun eind vorig jaar geboren zoontje Mozes. Het stel heeft ook nog een dochtertje: de in februari 2016 geboren Bobby Jo. Romy zette in het verleden ook al eens een borstvoedingsfoto online om te benadrukken hoe belangrijk en volstrekt normaal het geven van borstvoeding is in openbare gelegenheden.

motherhood. door @latoyavandermeeren voor @artipoppe Een foto die is geplaatst door null (@romyboomsma) op 26 Feb 2018 om 11:56 PST

Rijkdom. Vastgelegd door @latoyavandermeeren Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 26 Feb 2018 om 22:51 PST

Georgina Verbaan is voor het tv-programma Verborgen Verleden afgereisd naar het Indonesische eiland Java. Wat ze daar te weten kwam over haar familiegeschiedenis is nog onbekend.

Verborgen Verleden. #Java #borobudurtemple #poes Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 27 Feb 2018 om 3:08 PST

Half Nederland wacht met smart op de ontknoping van Wie is de Mol? en de drie finalisten volgens Jan Versteegh natuurlijk ook. Eén van deze drie - Ruben Hein, Olcay Gulsen en natuurlijk Jan - is hoe dan ook de geniepige mol. Hoe dan ook: de drie hebben volgens Jan genoten van het fraaie uitzicht op het dak van de wereld.

FINALISTEN!!!! Op het dak van de wereld. Kijk dat uitzicht! #widm Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 27 Feb 2018 om 2:03 PST

Ellemieke Vermolen klom in de pen om een boek te schrijven over wat er anno 2018 behalve de doorsnee boterhammen en fruit ook in de brooddoosjes van kinderen kan worden gestopt. Vermolen noemt die moderne, vooral kerngezonde inhoud Brooddoos 2.0.

Yeahhhh!!! Hij ligt in de winkels, zo blij mee @feelingmagazine Ben benieuwd wat jullie er van vinden. Ik hoop dat ik jullie kan inspireren. Gezonde voeding voor het hele gezin. Brooddoos 2.0 #happykidsishappymom #💚 Een foto die is geplaatst door null (@ellemieke_vermolen) op 27 Feb 2018 om 2:25 PST

Actrice Barbara Sloesen is erg in haar nopjes met de nieuwe, behoorlijk in het oog springende bril die ze zich liet aanmeten. ,,Hoe groter, hoe beter'', vindt Barbara zelf.

Size Does matter! #windowview #hoegroterhoebeter #brillenliefde #glitter #scherpjoh @vdhamopt Een foto die is geplaatst door null (@barbarasloesen) op 27 Feb 2018 om 2:25 PST

Presentatrice Kim-Lian van der Meij kan niet wachten op de eerste aflevering van een nieuw SBS6-programma waarin BN'ers met de schopschijf gaan pottenbaken. Volgens Kim-Lian, die de boel aan elkaar babbelt, zijn de Nederlandse sterren echt 'creabea's' en 'knustelkeesen'. Over dat laatste woord: natuurlijk bedoelde Van der Meij 'knutselkeesen'.

Nog 5 dagen. Aanstaande zondagavond 21.30u stropen deze pottenbakkers ( in spe ) de mouwen op en steken de vingers in de klei 💪 #creabea’s #knustelkeesen @sbs6nl Een foto die is geplaatst door null (@kimlianvdmeij) op 26 Feb 2018 om 23:05 PST

Daniëlle Oerlemans, de vrouw van de in Amerika wonende en werkende tv-producent Reinout Oerlemans, heeft in Las Vegas een korte ontmoeting gehad met niemand minder dan de wereldberoemde latinovamp Jennifer Lopez. Natuurlijk werd dat moment geregistreerd. Het resultaat is een groepskiekje waarop oud-wielrenster Daniëlle helemaal rechts te zien is.

24 hours in #lasvegas @jlo you are amazing! Sorry, we took over your moon! 🌙💫 Een foto die is geplaatst door null (@danielleoerlemans) op 26 Feb 2018 om 22:50 PST

Nieuwslezer Antoin Peeters en weervrouw Amara Onwuka hebben tijdens hun wintersportvakantie het zogenoemde Mbemba-effect uitgeprobeerd. Dat houdt in dat je bij een extreem lage buitentemperatuur water in de lucht gooit, wat vervolgens verandert in een ijsnevel.

Goedemorgen, ook hier is het kkkoud, kijk maar! #mpemba-effect Een foto die is geplaatst door null (@antoin.peeters) op 26 Feb 2018 om 22:44 PST