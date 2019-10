Wendy van Dijk en Nicolette van Dam schrijven kinderboek

AvroTros komt vanaf november met thrillerse­rie met Imanuelle Grives

11:57 Imanuelle Grives, die in opspraak raakte vanwege drugshandel op het Belgische festival Tomorrowland, is binnenkort te bewonderen in de nieuwe NPO 3-serie Keizersvrouwen. Dat is op te maken uit een persbericht dat AvroTros vandaag rondstuurt. De serie gaat over een vrouw die verstrikt raakt in een dubbelleven, vol met seks, drugs en geweld.