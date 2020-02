Wendy van Dijk komt weer met typetjes in nieuw programma

In de nieuwe show zijn niet alleen bekende maar ook onbekende Nederlanders het slachtoffer van de grappen van Wendy. Ook nemen BN’ers andere BN’ers in de maling en doet Wendy als vanouds weer enkele typetjes. Of het om bekende typetjes als Ushi, Dushi of Loesie gaat, is niet bekend.



,,Wat is er nou leuker dan nietsvermoedende Nederlanders in de maling nemen?’’, vraagt Wendy zich af. ,,Van ogenschijnlijk makkelijke practical jokes tot goed geproduceerde grappen met bekende Nederlanders. Het blijft iedere keer weer spannend hoe mensen gaan reageren als je ze voor de gek houdt. Dit nieuwe candidprogramma is daarom weer een feestje om te doen.’’