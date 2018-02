Werd Hollywoodster Natalie Wood vermoord door acteur Robert Wagner?

De politie heropende de zaak al in de herfst van 2011, naar aanleiding van een onthullend boek van de kapitein van toen, Dennis Davern. In ‘Goodby Natalie, Goodby Splendour’ (Spendour was de naam van jet zeiljacht) schrijft hij dat Wood en Wagner die bewuste avond een knetterende ruzie hadden gehad en dat hij dat destijds niet aan de politie had verteld. Wagner, bekend bij de televisiekijkers van de serie ‘Hart to Hart’ (met Stefanie Powers) en later gevierd als de cultheld Number 2 in de ‘Austin Powers’-films, werd toen niet als een verdachte beschouwd.



In 2013 kwam er weer een nieuw autopsierapport waarin de oorzaak van het overlijden van Wood werd aangepast naar 'verdrinking en andere onbepaalde factoren'. Getuigen die destijds op een andere boot zaten vlakbij het jacht van de actrice, hoorden een koppel vechten op de avond van haar dood, zo vertelden politiebronnen aan de Amerikaanse televisiezender CBS, dat een speciale uitzending aan de tragedie wijdde.



Bekend was dat Natalie Wood niet kon zwemmen. Regisseur Douglas Trumbull vertelde ooit dat hij een zwemscène moest schrappen omdat zijn vrouwelijke ster het water niet in durfde. Volgens haar zus Lana Wood haatte Natalie water. ,,Ze raakte in paniek als ze de bodem niet voelde.”