Wereldberoemde kat van A Street Cat Named Bob overleden

Naar schatting is de kater 14 jaar oud geworden. Bowen heeft altijd laten weten zijn leven aan de kat te danken te hebben. ,,Bob redde mijn leven. Hij gaf mij meer dan alleen vriendschap. Met Bob aan mijn zijde had ik een doel in het leven. Het succes dat we samen bereikten met onze boeken en films was wonderbaarlijk.”



James Bowen was 19 toen hij na een moeilijke jeugd in Australië in Londen op straat belandde, verslaafd aan heroïne. Op een dag ontmoet hij een gewonde zwerfkat. Met zijn laatste geld koopt hij antibiotica om de rode kater te verzorgen. Die kat, Bob, wordt de reden dat Bowen elke dag weer opstaat om te overleven op straat.