Werk Van Gogh geveild voor recordbedrag van 31 miljoen euro

De Nederlandse kunstenaar (1853-1890) maakte het doek in 1888 toen hij in Arles, in het zuiden van Frankrijk, woonde. In 1913 werd het gekocht door Max Meirowsky, een Duitse Jood met een enorme kunstcollectie, die het in 1938 in bewaring gaf aan een Duitse kunsthandelaar in Parijs, voordat hij vanwege de Jodenvervolging naar Amsterdam vluchtte. Vervolgens kwam het werk in het bezit van Alexandrine de Rothschild, lid van een Joodse bankiersfamilie. De nazi’s namen het werk in beslag en decennialang was het spoorloos totdat het in 1978 opdook en werd gekocht door de Texaanse oliemagnaat Edwin L. Cox.