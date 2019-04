Werkende Chantal levert kijkcijfers in

De kijkcijfers mogen dan wel iets zijn gedaald, op de zesde plek eindigen in de top 25 van best bekeken programma's is nog steeds een sterk resultaat. Janzen hees zich gisteravond in een bouwvakkersoutfit. En Janzen zou Janzen niet zijn, als ze niet had nagedacht over haar kleding. Van haar schoenen, overall tot aan haar helm: álles was in het roze. Ook deze aflevering moest de blondine weer haar hoogtevrees onder ogen komen: ze moest in een hoogwerker klimmen om te controleren of de bouwplaats er op en top uitzag.



Janzens tweede werkdag zag er totaal anders uit. Ze ging mee op pad met volkszanger Rein Mercha. Gehuld in een poederroze jurk, inclusief ontelbaar veel glitters, gingen de twee bijvoorbeeld naar een bingoavond. Janzen had een opdracht gekregen van de zanger: zorg ervoor dat overal waar je komt, het dak eraf gaat. Dát kreeg de presentatrice zonder moeite voor elkaar.