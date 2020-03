Werkloze artiesten: ‘Ik ga nu maar wat vaker op Tinder zitten’

Het enige voordeel van de maatregelen rond het coronavirus? Een hoop artiesten hebben er de rest van deze maand opeens flink wat vrije tijd bij. ,,Ik bied mezelf aan voor huiskamerconcerten, beschikbaarheid per direct’’, schreef musicalster René van Kooten op Facebook. Door het stilleggen van de musical Anastasia in het Circustheater heeft de acteur opeens een lege agenda.



Hij is lang niet de enige. De wereld van theater, musical en muziek is momenteel een slagveld, met de artiesten als grote verliezer. Kensington moet een Europese tour door landen als Zwitserland, Polen en Hongarije verplaatsen naar het najaar. Ilse DeLange, Di-Rect, Racoon, Miss Montreal, Frans Bauer, allemaal schrappen ze concerten.



Jeangu Macrooy, die in mei Nederland hoopt te vertegenwoordigen tijdens het Songfestival, ziet het begin van zijn theatertour mislukken. Vijf shows, waaronder de première in de Kleine Komedie, worden verplaatst naar het najaar. ,,Ontzettend balen’’, zegt zijn manager Pieter Perquin. ,,We maken ons zorgen over het Songfestival, ik moet er niet aan denken dat dat ook wordt afgelast.’’