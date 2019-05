Wesley en Yolanthe moeten aannemer forse schadevergoeding betalen voor Ibiza-villa

Wat ooit een leuke opdracht leek voor beroemde vrienden op Ibiza, werd voor Jeroen Nuijten een jarenlang durend juridisch steekspel dat hij nu weliswaar wint, maar weinig voldoening geeft. ,,Het ging ons nooit om een smak geld. Maar Wesley en Yolanthe lieten ons zakken, respecteerden de band niet die we hadden opgebouwd. We hadden zoveel tijd en kosten in het project zitten; gelukkig zegt het hof nu dat wij in ons recht staan.”

Het zakelijke probleem voor Nuijten en zijn vrouw Colinda, een styliste, was dat er geen getekende contracten lagen voor de offerte die zij hadden gemaakt om van een verpauperde finca aan het strand van het mondaine Cala Tarida weer een droomvilla te maken. Ze bespraken de kapitale woonwensen al in 2013 bij een goed glas wijn met de stervoetballer en de actrice-presentatrice die het pand had geërfd van vader Cabau. Vanuit Etten-Leur reisden ze herhaaldelijk naar Ibiza en Istanbul, waar Wesley destijds voetbalde. Van het metselwerk tot de groenblauwe lampjes op de nachtkastjes. Een make-over van om en nabij een miljoen euro. En er was haast bij, kreeg Nuijten te horen van het echtpaar dat ook horecaplannen had op het eiland.

Naar zijn zeggen volkomen onverwacht kreeg de Etten-Leurse ondernemer begin 2014 via de nieuwe manager van Wesley Sneijder, Guido Alberts, te horen dat de klus niet doorging. Nuijten, die vaker projecten voor bekende Nederlanders uitvoerde, pikte dat niet. Voelde zich in de steek gelaten en vernederd. Zijn advocaat Hans van Oijen, nam de juridische uitdaging aan. ,,Dat de Sneijders een overeenkomst niet wilden nakomen is prima, dat mag. Maar Nuijten had wel een hoop kosten gemaakt: schetsen, ontwerpen, vergunningen, uren, vliegtickets, gederfde winst... Elke post was nota bene met ze doorgenomen.”

Volgens de rechter in Utrecht lag er in eerste instantie geen overeenkomst, maar het gerechtshof in Arnhem bepaalt nu, jaren later, in hoger beroep anders. Die veroordeelt de Sneijders, die momenteel een huwelijkscrisis zouden beleven, tot betaling van zo’n 124.000 euro, inclusief de juridische kosten. Het ontbreken van handtekeningen onder contracten die klaar lagen acht het hof niet relevant.

De door Nuijten goed bewaarde e-mailberichten, whatsappjes en sms’jes deden het beroemde duo mede de financiële das om. Zo berichtte Wesley ooit letterlijk: ‘Ik ga jouw kosten vergoeden, dat staat buiten kijf.’ En Yolanthe verstuurde al in de zomer van 2013 enthousiast na het zien van de offerte het bericht: ‘Helemaal super! We gaan ze van de week tekenen en naar je faxen!’