'Wesley en Yolanthe verkopen restaurant XaXa'

Ex-vrien­din Dean Saunders: Hij gooide me zwanger van de trap

16 april Zanger Dean Saunders (38), de broer van The Voice of Holland-winnaar Ben Saunders, ontkent volgens zijn advocaat René Halfens het grootste deel van de heftige beschuldigingen die zijn ex-vriendin Jamie Faber recent over hem heeft verteld. Volgens Faber werd zij tijdens haar relatie met Dean zó zwaar mishandeld dat ze meermaals naar het ziekenhuis moest. Ze werd, toen ze hoogzwanger was, door Saunders van de trap geduwd en brak meerdere botten toen de zanger haar sloeg met het loopstoeltje van hun zoontje.