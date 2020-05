Wesley houdt de deur op een kier voor Yolanthe: ‘Niemand kan in de toekomst kijken’

Houdt Yolanthe liever haar lippen stijf op elkaar als het om haar scheiding met Wesley Sneijder gaat, de topvoetballer wil er best iets over kwijt. Volgens Wes verloopt het ‘de ene dag beter dan de andere’ tussen hem en zijn ex op afstand.

De 35-jarige Yolanthe en even oude Wesley choqueerden de showbizzwereld in juli vorig jaar met het nieuws dat ze uit elkaar gaan. De twee, die in 2010 in Italië in het huwelijksbootje stapten, waren al langer niet samen. ,,Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust’, verklaarde Wesley kort daarna. Omwille van zoontje Xess Xava proberen ze de verstandhouding goed te houden.

Volgens Wesley spreekt hij Yolanthe bijna een jaar na de breuk regelmatig, laat hij weten in een videogesprek met Shownieuws. ,,We hebben contact. Wat dat betreft gaat dat goed.’' Er is geen sprake van strubbelingen, benadrukt hij. ,,Absoluut niet, gelukkig ook niet. We zijn volwassen en we weten hoe of wat. We hebben een kind.’' De sportman lijkt de mogelijkheid open te houden dat Yolanthe ooit bij hem terugkomt. ,,Niemand kan in de toekomst kijken, we zien wat er gaat gebeuren.’'

Facetime

Wesley woont op dit moment in Nederland, waar hij veel tijd doorbrengt met zijn zes jaar jongere broertje Rodney. De broers vatten onlangs het idee op om een bedrijfje te beginnen dat zich richt op online marketing. Wesleys goede vriend en zanger Rolf Sanchez stapte in. Ondertussen verblijft Yolanthe met de kleine Xess in Los Angeles, waar ze een acteeropleiding volgt, en om, naar eigen zeggen, rust te vinden. Over een paar weken is ze terug in Nederland voor filmopnames. Over de situatie tussen haar en Wesley wilde ze gisteren tegen RTL Boulevard niets kwijt. ,,Ik denk niet dat ik daar nu verder op in moet gaan’', klonk het kort.

Wesley laat aan Shownieuws los dat hij de afstand ‘vervelend vindt’, vooral omdat Yolanthe en Xess Xava zich in Amerika aan de strenge lockdownregels moeten houden. ,,De ene dag probeer je positief te zijn. Dan hoop je dat het allemaal snel voorbij is, maar dat weten we niet. Het is een kwestie van positief blijven en veel facetimen.’' De kleine Xess begrijpt ‘zeer zeker’ dat zijn ouders niet meer samen zijn. ,,Hij weet nu dat als het niet zo was geweest, deze situatie, dat ik dan daar was geweest, of zij misschien hier. Dan ben je toch dichter bij elkaar. Gelukkig begrijpt hij het, maar ik moet ook zeggen dat ik als voetballer al veel reisde. Dat maakt het iets makkelijker. Maar het blijft vervelend.’'

Volledig scherm Wes en Yo, hier in 2018 met Xess Xava en Wesleys zoon Jessey. © ANP