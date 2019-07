Wesley Sneijder bevestigt: Yolanthe en ik zijn uit elkaar

Sneijder, die onlangs nog ophef veroorzaakte door in een dronken bui op een auto te staan, stelt veel fouten te hebben gemaakt in zijn huwelijk. Maar, zo vindt hij, dat gaat helemaal niemand aan. En dus maakt hij in een uitgebreid bericht op Instagram duidelijk hoe zijn kant van het verhaal in elkaar zit. ‘Ik waardeer het dat Yolanthe nog steeds zo goed voor me is. Ze zorgt voor onze zoon én voor mij, ook al zijn we niet meer samen.’



Eerder deze week gingen er geruchten dat Yolanthe 19 miljoen euro van Sneijder wilde hebben, maar dat hij haar ‘slechts’ 15 miljoen euro had meegegeven. Ook daar klopt volgens Sneijder helemaal niets van. ‘Jullie worden steeds gekker! Mensen zonder hersenen zullen altijd geloven wat ze lezen.’ Hij vervolgt: ‘Yolanthe heeft om helemaal niks gevraagd en ik zou dat andersom ook niet doen. We hebben elkaars geld niet nodig. Al deze verhalen zijn leugens.’



Wesley en Yolanthe kregen in 2009 een relatie en trouwden een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. Ze woonden de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar. In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava. Wesley had al zoon Jessey uit een eerdere relatie. Yolanthe heeft zich altijd vol liefde ontfermd over haar stiefzoon.