Wesley Sneijder in biografie: ‘Feestjes met vrouwen en drank liepen uit de hand’

Wesley zocht zijn heil in feestjes, die volgens hem ‘behoorlijk uit de hand liepen’. ,,Wanneer Yolanthe er niet was, met vrienden, foute vrienden, met vrouwen en drank. Mijn lichaam was daar, maar mijn hart altijd bij Yo. Ik ben uiteindelijk, na heel veel leugens en gedraai, eerlijk geweest en heb alles opgebiecht. Ik mis niks bij Yolanthe, er is niks mis met haar. Wat het wel is? Roem, ego, geld. Macht. Lust. En ja, de pijn komt achteraf. Vooral omdat ik die pijn zag bij de vrouw van mijn leven. Ik was mijn droomvrouw en gezin kapot aan het maken.’’



Toen Wesley en Yolanthe in maart 2019 hun scheiding aankondigden, kwam Wes met de mysterieuze uitspraak dat hij het ‘meerdere keren had verknald’. Duidelijk is nu dat hij daar spijt van heeft. Ondanks dat de twee een gescheiden leven leiden - hij in Nederland, zij met Xess Xava in Los Angeles - verloopt het contact goed. ,,We zijn bovenal vrienden. Vrienden die ook liefdevolle dingen tegen elkaar zeggen. Dat gevoel verdwijnt niet.’’



Tegen Grazia zei Yolanthe vorige maand dat ze nog middenin de scheiding zit en dat er ‘veel is gebeurd’. ,,Het is bij ons echt niet zo dat er één dingetje is gebeurd en dat we toen meteen de handdoek in de ring hebben gegooid. Aan een scheiding gaat heel veel vooraf. Maar op een gegeven moment was er te veel verdriet, viel het vertrouwen weg en toen was er niet meer genoeg over om voor te strijden.” In LA, waar ze een intensieve acteeropleiding volgt, hoopt ze rust te vinden. Via haar management laat ze weten de biografie van haar ex niet te hebben gelezen en dan ook geen commentaar te geven.