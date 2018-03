WIDM-finalisten onder een vergrootglas: 'Hoe kan Ruben nog in het spel zitten?'

Olcay Gulsen Verdacht… Als de mode-ontwerpster uit Waalwijk níet de Mol is, heeft ze het wel verdraaid ver geschopt voor iemand die geen Molboekje bijhield en zonder blikken of blozen iemand een zwarte vrijstelling cadeau doet. Ook niet handig: Olcay moet om de haverklap plassen. Bij voorkeur ook tijdens een opdracht. In aflevering 5 geeft ze nét voor een belangrijke opdracht het penningmeesterschap uit handen, waardoor ze de kans krijgt 1000 euro over de finish te brengen. De nieuwe penningmeester (Ruben) mag dit spel niet meespelen en ziet lijdzaam toe hoe Olcay haar missie verprutst. Tijdens de pacman-opdracht in aflevering 3 zit ze achter het stuur in de auto ter waarde van 750 euro. Het gaat lang goed, tot ze dan toch wordt klemgereden. Nét voor de eindstreep, uiteraard. Of toch niet…? Iedere kandidaat molt wel een keer bewust om zichzelf verdacht te maken en zo tegenstanders het spel uit te werken. Olcay gaat op zulke momenten wel héél opzichtig te werk. Op een Georgische markt (aflevering 2) laat ze met opzet een geldflap achter in een envelop. Als ze wordt gesnapt, houdt ze het liegen één seconde vol waarna ze in de lach schiet. Vergelijk dat met het niet gespeelde enthousiasme wanneer ze haar finale-ticket binnensleept. Olcay mist de acteerkwaliteiten voor een geloofwaardige Mol.

Ruben Hein



Verdacht…

Je kan een aangeboren stuntel zijn, maar de muzikant is wel héél vaak héél onhandig. In aflevering 7 duurt het een eeuwigheid voor hij een belangrijke envelop, recht in zijn vizier, ontdekt. En heeft hij in de Georgische bergen eindelijk wat puzzelstukken bemachtigd (aflevering 9), laat hij er twee in het gras en één op zijn motorkap liggen.



Hoe kan Ruben eigenlijk nog in het spel zitten? Hij vulde de test meermaals in op een kandidaat die later kon vertrekken, waaronder Loes Haverkort en Simone Weimans. Tja, de Mol… 'die hoeft nooit naar huis'.



Of toch niet…?

Van de drie finalisten bracht Ruben het meeste geld binnen.



In aflevering 8 moesten Georgische zangkoren worden gematcht. Als iemand roept dat koor 2 en koor 5 bij elkaar horen, grijpt Ruben direct in en herstelt de fout (5 moet 6 zijn). Een Mol zou dit niet verbeteren, maar houdt op zo’n moment zijn mond.



In het online-dagboek van de Mol, dat verscheen na aflevering 5, staat dat de saboteur ‘het meest geniet als ik in het bijzijn van anderen mijn gang kan gaan. In het circus, in de metro…’ Ruben was als enige juist níet in de metro, maar stond als penningmeester buiten alleen te wachten op de rest.