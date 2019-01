WIDM-kandidaat Evelien de Bruijn wist meteen: Ik ben de lul

VideoOp het moment dat Evelien de Bruijn hoorde dat haar joker was verwisseld met een ongeldig exemplaar, had ze meteen door dat haar laatste minuten in Wie is de Mol? hadden geslagen. ,,Ik wist meteen: ik ben de lul.”

Dat zegt ze in de Wie is de Mol?-podcast van Radio 2-dj Annemieke Schollaardt. ,,De executie duurde voor mijn gevoel heel lang. Het leek wel drie uur”, zegt de Hart van Nederland-presentatrice. ,,Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik al geen goed gevoel had over mijn test. Die ging heel slecht. Ik kon niet goed genoeg spreiden, dat lukte me niet.”

Evelien moest door de streek van Nielson het veld ruimen. De zanger verwisselde in de bus zijn opengemaakte, en dus ongeldige joker, met die van haar. Medekandidaat Sarah Chronis leidde Evelien af door een gesprekje met haar aan te knopen, zodat Nielson vrij spel had om in de tas van de presentatrice te graaien.

Boosheid overheerste, toen De Bruijn erachter kwam wat er was gebeurd, maar inmiddels heeft ze het geaccepteerd. ,,Het is Wie is de Mol?. Dat dacht ik niet toen ik er net uit lag hoor, toen dacht ik: godverdomme. Maar het is zonde om alles wat ik heb meegemaakt, weg te gooien. Dat ik hiervan deel heb mogen uitmaken, is bijzonder. Het betekent ook dat ik over die boosheid heen moet stappen.” Ze vond de bergkam in Colombia waar de test zich afspeelde wel ‘de mooiste plek ooit om geëxecuteerd te worden’.

Heeft ze zelf nog getwijfeld om een van haar jokers open te maken om te zien of er misschien een vrijstelling in zat? ,,Ik was aan het twijfelen over mijn laatste joker. Maar ik had voor mijn gevoel die houvast nodig, omdat het nog zo vroeg in het spel was. En er waren zoveel jokers, hoe groot was nou de kans dat daar een vrijstelling in zat?”