Wie is de hofleverancier van de Top 2000 en van wie zijn de oudste liedjes (uit 1956)?

Nieuwe binnenkomers

Een directe koppeling met het coronajaar. Di-Rect ontroerde dit jaar velen met hun hit Soldier On, een beeld dat veel tv-kijkers nog voor ogen staat: zanger Marcel Veenendaal die eind maart in zijn eentje door lege tv-studio’s loopt terwijl hij het nummer zingt. Hij eindigt in de studio van De Wereld Draait Door, dat bezig was aan de laatste weken. Soldier On komt binnen op nummer 12. Ook de op een na hoogste binnenkomer is te koppelen aan televisie; Miss Montreals vertolking in Beste Zangers van Door de Wind van Stef Bos schiet de lijst binnen op plaats 29. In totaal zijn acht nieuwe nummers in de Top 2000 uit het bouwjaar 2000. Twee andere opvallende: het veel geroemde Impossible van Nothing but thieves (180) en het coronalied Jerusalema van Master KG (1536).