Wie is het meisje met de parel? En draagt ze eigenlijk wel een parel?

Wat is de waarde van het werk? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Volgens het Mauritshuis is het werk ‘onbetaalbaar’, al heeft het museum er ruim een eeuw geleden zelf niets voor hoeven te betalen. De adellijke familie Des Tombe schonk het in 1902 aan het Mauritshuis, zelf kochten de Des Tombes het doek in 1881 voor twee gulden op een veiling. In die tijd gold Vermeer als een ‘vergeten’ schilder.

Wat weten we over die parel?

Vooral dat het misschien wel helemaal nooit een parel is geweest. Dat concludeerde wetenschapper en beeldend kunstenaar Vincent Icke in 2014 na onderzoek. Icke kwam tot de conclusie dat het oorsieraad van Vermeers meisje geen parel kán zijn. Een parel heeft laagjes calciet over zich, dat zorgt voor een doffe, specifieke parelachtige glans als het licht erop schijnt. De weerkaatsingen van het geschilderde sieraad zijn te fel. Ook zijn er weerspiegelingen van de huid van het meisje en de kraag van haar kleding te zien, iets wat bij een parel niet het geval zou zijn. Icke denkt dat het sieraad van verzilverd of gepolijst tin zou kunnen zijn, of iets van gelakt of beschilderd glas. ,,Het is zo groot, als het een parel zou zijn was het onbetaalbaar geweest,’’ vertelde hij destijds tegen deze site.