Wie is toch Aaron Dessner, die Taylor Swift aan al die monsterhits helpt?

Ineens was er weer leven op de socialemediakanalen van Ben Howard, eind januari. Sinds zijn derde album Noonday Dream uit 2018 en een daaropvolgende tournee was het oorverdovend stil geweest rond de Britse songwriter. Maar nu hintte hij plots op een comeback, al snel gevolgd door een eerste single, What a day. Met daarbij de bevestiging dat er meer nieuwe muziek van hem aan zit te komen, een plaat getiteld Collections from the Whiteout. Opgenomen en mede geproduceerd door Aaron Dessner.